شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول مجمع لصناعة المنسوجات بالمنيا وتوفير 9 آلاف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة «مصر الخير» برئاسة الدكتور علي جمعة، عن إنشاءها لأول مجمع لصناعة المنسوجات بالمنيا يضم 9 مصانع وتأجيره لشركة جيزة لتنمية الصعيد حيث يوفر المجمع الصناعي 9 الاف فرصة عمل لابناء المحافظة بشكل مباشر بالاضافة إلى 2000 فرصة عمل بشكل غير مباشر.

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وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي إنشاء المجمع الصناعي في إطار دعم المؤسسة لإستراتيجية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ودفع قاطرة الصناعة المصرية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، من خلال زيادة حجم الصادرات الصناعية من المنسوجات المصرية.

وأكد محمد محيي، رئيس قطاع الاستثمار بمصر الخير، أن المؤسسة تسعي إلى رفع مستوى المعيشة لابناء محافظات الصعيد وإحداث تنمية شاملة في الخدمات المقدمة لهم بالاضافة إلى توفير فرص عمل متميزة للشباب وخاصة المراة ومن هنا جاء اختيار محافظة المنيا لإنشاء مجمع لمصانع المنسوجات والملابس الجاهزة بصعيد مصر لما تتميز به هذه الصناعة من كثافة العمالة ولتحقيق هدف الاستثمار من أجل التنمية داخل محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تقف في صف واحد مع الدولة لتحقيق إنجازات في جميع المجالات التي يكون للمجتمع المدني دور فيها، خاصة مع اهتمام الرئاسة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في كافة المبادرات القومية التي يتم العمل عليها من اجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المصري.