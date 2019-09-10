شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1441 رأس عجول سودانية إلى ميناء سفاجا البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر وصول 1441 رأس عجول حية إلى ميناء سفاجا البحري الثلاثاء، على متن السفينة «BANYes1 بوزن ٥٦٢ طنا، قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيية السلع التموينية. واتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتاكد من سلامتها قبل الإفراج عنها وحجرها بمحجر بيطرى الغردقة.

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