شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوجّه بتوفير الخدمة الطبية لحالة إنسانية في منزلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فريقًا طبيًا من مستشفى أولاد صقر المركزي، لمنزل السيدة «فاتن إ. م» مقيمة بقرية الصوفية مركز أولاد صقر والتي تعاني من مرض الفيلاريا «داء الفيل» برئاسة الدكتور أحمد حسن أبوالمجد، مدير المستشفى، والدكتور السيد الديداموني، مدير الإدارة الصحية بأولاد صقر، والدكتور حسن منصور، استشاري الجراحة العامة، والدكتور مصطفى يوسف استشاري الباطنة، وعوض فني المعمل، ولمياء إخصائية تمريض، ومنى سلامة مسؤول العلاقات العامة بالمستشفى.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى توقيع الكشف الطبي عليها في تخصص الجراحة والباطنة، وتم سحب عينات الدم لها وإجراء الفحوصات المعملية لبيان مدى استقرار الحالة مع المتابعة والغيار المستمر على التقرحات الموجودة بالقدمين عن طريق الفريق الطبي بالمستشفى، وتم التنسيق مع مستشفى الصوفية للمتابعة المستمرة للحالة، نظرًا لظروفها المرضية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه سيجري عرض التقرير الطبي على أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الزقازيق، بالتنسيق مع الدكتور هشام عنان، مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق، للنظر في بروتوكول العلاج والحاجة إلى تدخلات جراحية من عدمها، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي على هذا المجهود، كما تقدم أهل الحالة بالشكر والتقدير لجميع من حضر وقدم الخدمة الطبية للحالة.