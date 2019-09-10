شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم مصرية صومالية لتعزيز استثمارات البلدين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد منتدى الأعمال المصري الصومالي، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عبدالله على حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجال أعمال من البلدين.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات في دول القارة الأفريقية في مشروعات البنية الاساسية.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

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وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ان الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا إلى أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرصا واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.

وقدم وزير التجارة والصناعة الصومالى الشكر والتقدير لمصر على دعمها التاريخى للصومال، واستمرار التكاتف والدعم المستمر من مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل إحراز تقدم اقتصادي يحقق الرغبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الصومال تتبنى اصلاحات اقتصادية مستمرة منها تشجيع امكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة ومستقطبة للتجارة والاستثمار، مؤكدا حرص الصومال على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال إنشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الأعمال لتعزيز التعاون الاستثمارى وإنشاء مشروعات في مجالات النقل والبنية الاساسية والصناعات الغذائية وفى الصناعة والزراعة.

وفي نهاية المنتدى، وقعت الوزيرة ووزير التجارة والصناعة الصومالى، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.