شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فحص 1400 حالة ضمن قافلة طبية في الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1400 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون المحافظة بكفر درويش مركز الفشن، استكمالًا لسلسلة القوافل التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.

قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج القافلة الطبية التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وتم من خلالها الكشف على 1401 حالة، وإجراء معمل دم لـ 55 مواطنا، 32 معمل طفيليات، و5 حالات أشعة، واستصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 15 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لعدد 13 حالة، وتنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 135 مواطناً، وتناولت موضوعات: الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطنين.

قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف