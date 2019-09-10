- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فحص 1400 حالة ضمن قافلة طبية في الفشن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1400 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون المحافظة بكفر درويش مركز الفشن، استكمالًا لسلسلة القوافل التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج القافلة الطبية التي استمرت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وتم من خلالها الكشف على 1401 حالة، وإجراء معمل دم لـ 55 مواطنا، 32 معمل طفيليات، و5 حالات أشعة، واستصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 15 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لعدد 13 حالة، وتنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 135 مواطناً، وتناولت موضوعات: الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بني سويف: فحص 1400 حالة ضمن قافلة طبية في الفشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.