"القاتل بلدياته".. ملابسات جديدة في جريمة "سايس فيصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وصلت قوة من قسم شرطة العمرانية مسرح جريمة مقتل سايس في الثلاثينات على يد عاطل بمنطقة المساحة بفيصل، اليوم الثلاثاء.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي.

التحريات الأولية للرائد مصطفى عبد الله ومعاونه الرائد محمد نجيب، أشارت إلى أن خلافا ماليا بين الضحية "محمد سعد" سايس، والمتهم، تطور إلى مشاجرة، أشهر خلالها الأخير سلاحا أبيض "سكين" لتهديده.

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شهود عيان أفادوا أيضا بأن الضحية حسن السمعة ويحظى باحترام الجميع مؤكدين "كان لسه بيطلع نقلة طوب لعمارة"، وأن "الجاني كان بيهوشه.. بس السكينة جت في صدره"، لاذ بعدها المتهم بالهرب تاركا الضحية غارقا في دمائه.

دهشة ممزوجة بحزن أصابت المارة وأصحاب المحلات، وطارد المارة المتهم، وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه وأداة الجريمة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى سقط مغشيا عليه، ونُقل إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث غرب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.