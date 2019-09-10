بعد علقة موت.. نقل المتهم بقتل "سايس فيصل" إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نقلت سيارة إسعاف المتهم بقتل سايس بمنطقة المساحة بفيصل، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
واعتدى الأهالي بالضرب المبرح على المتهم بعد مطاردتهم له وضبطه لدى محاولته الهرب، وبحوزته السكين المستخدم في الواقعة.
التحريات الأولية تشير إلى أنه في أثناء وقوف المتهم والسايس ويدعى "محمد سعد" بشارع أحمد لطفي، وقعت مشادة كلامية بينهما، اعتدى على إثرها الأول على الضحية بسلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة في القلب أردته قتيلا.
فر المتهم بالفرار إلا أن الأهالي طاردوه وتمكنوا من ضبطه، ليتلقى وصلة ضرب خارت معها قواه، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى.
وحضرت قوة من الشرطة إلى مسرح الجريمة، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الجثة، انتظارا لوصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية للمعاينة.
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