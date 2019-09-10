"جريمة في نص الشارع".. عاطل يغرز سكينا في صدر سايس بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قُتل سايس بطعنة نافذة في القلب على يد عاطل بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة المساحة. Advertisements وطارد أهالي منطقة المساحة المتهم وتمكنوا من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة "سكين"، وجرى التحفظ عليه لحين وصول الشرطة. شهود عيان أفادوا بأنهم فوجئوا بالمتهم يعتدي بسلاح أبيض "سكين" على المجني عليه على مرآى ومسمع المارة، وحاول الهرب إلا أن الأهالي طاردوه وتمكنوا من ضبطه وأداة الجريمة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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