وزيرة الصحة تتفقد العمل بمستشفى الزهور ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمستشفى الزهور ببورسعيد؛ لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة، ومعمل التحاليل، وراجعت نماذج الإحالة للمرضى للتأكد من تفعيل نظام الإحالة من وحدات طب الأسرة للمستشفيات.

وأشادت بنموذج إحالة من الدكتور جمال عبدالمجيد عبدالرحمن، طبيب أسرة بوحدة الميسرة، لأحد المرضى، حيث أشاد المريض بمعاملة الطبيب له، وعلى الفور طلبت الوزيرة الدكتور لتكريمه ووجهت له الشكر على أدائه المتميز، مؤكدةً أن رضا المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة هو الهدف الرئيسي لنجاح المنظومة، بحسب بيان اليوم.

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كما حرصت الوزيرة على عقد اجتماع مع العاملين بالمستشفى، ووجهت لهم الشكر على أدائهم المميز، ومجهوداتهم لخدمة المرضى، مشددةً على ضرورة أن تقوم كل مستشفى ووحدة بالمنظومة الجديدة بعقد اجتماع علمي أسبوعي لتبادل الخبرات بين الفريق الطبي الواحد داخل المستشفى، وشددت على ضرورة المضي قدماً في تنمية المهارات العلمية والعملية من خلال التدريب الطبي المستمر.

كما أطلعت الفريق الطبي خلال الاجتماع على نتائج زيارتها الأخيرة لإنجلترا، ومكتسبات الزيارة والتي كان الهدف منها التعليم والتدريب الطبي المستمر، بالإضافة إلى تطوير برنامج الزمالة المصرية، مشيرةً إلى إتاحة فرص لكافة الأطباء للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية، واعتمادها من الكلية الملكية بإنجلترا.

ووجهت وزيرة الصحة، الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بمستشفى الزهور لما لمسته من خدمة طبية مميزة مقدمة للمرضى، بالإضافة إلى اجتياز المستشفى لمعايير التسجيل الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتصبح هي المستشفى رقم 5 والتي يتم اعتمادها ضمن المنظومة الجديدة، حيث سبقتها مستشفيات التضامن، والنساء والولادة، والنصر، والرمد التخصصي.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الجزار، مدير مستشفى الزهور، تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ووجه الشكر لوزيرة الصحة والسكان على دعمها الدائم للفريق الطبي والإداريين بالمستشفى وتحفيزهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، كما هنأت الوزيرة مدير المستشفى بتوليه منصبه كونه أحد الشباب المشاركين في قيادة المنظومة الجديدة، متمنية له النجاح في تقديم خدمة مميزة للمرضى.