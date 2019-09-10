مصر | بطريقة بشعة.. انتحار فتاة بسبب خلافات عائلية فى الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطريقة بشعة.. انتحار فتاة بسبب خلافات عائلية فى الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحرت فتاة حرقا بسكب السولار على جسدها وإشعال النار فى نفسها، بسبب خلافات عائلية، بمنطقة الزواية الحمراء.

وعلى الفور كلفت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار محمد عياد مدير النيابة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الفتاة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما استدعت النيابة أهلية الفتاة للاستماع إلى أقوالهم.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لفتاة عشرينية العمر مصابة بتفحم كامل بالجسد، نتج عنه توقف في الوظائف الحيوية مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بمصرع فتاة أشعلت النيران فى جسدها وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ وبالفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "ريهام. ش" تبلغ من العمر 22 سنة، قامت بوضع مادة السولار على جسدها ثم أشعلت النيران فى نفسها وإصابة والدها بحروق فى اليد أثناء محاولته إنقاذها.

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وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

وفي سياق منفصل، استمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال أسرة الشاب المنتحر داخل غرفته بمنطقة الطالبية.

حيث كشفت التحقيقات، أن الشاب يمر بحاله اكتئاب في الفترة الأخيرة، فيما صرحت النيابة بدفن جثته، بعد بيان الصفة التشريحية، وطالبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، عندما وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل غرفته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب معلق بحبل من رقبته داخل غرفته.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.