أخبار مصر | "الأزهر" تحصد لقب الجامعة المثالية في الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون بوزارة الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأزهر" تحصد لقب الجامعة المثالية في الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون بوزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت جامعة الأزهر الشريف على لقب "الجامعة المثالية" في ختام فعاليات الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون في موسمها الثالث، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة،بالمدينة الشبابية بأبي قير، حيث شاركت الجامعة بفريق مكون من ١٦ طالب وطالبة.

وأشاد جميع مدربي الورش في المجالات الأربعة (المسرح - الفنون التشكيلية - الموسيقي والكورال) بتميز طلاب وطالبات الأزهر وسرعة تقدمهم ومثابرتهم وحرصهم الشديد على التعلم وحبهم للفن.

وحصد فريق جامعة الأزهر خمسة مراكز أولى، مركزين في مجال المسرح وآخرين في مجال الفنون التشكيلية، ومركز لطالبة في مجال الموسيقى، ومُنح الفريق الممثل للجامعة -في نهاية الفعاليات- شهادة تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتميزهم وتفوقهم في جميع المجالات.

من ناحية أخرى قال حمد الله الصفتي مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجي الازهر، إن المتطرفون أخطأوا وحرفوا بعض المفاهيم المتعلقة بقضايا عديدة مثل " الولاء والبراء"، فزعموا أن " البراء من الكفر" تعنى معاملة غير المسلمين بالعنف والشدة والغلظة وعدم تمكين غير المسلمين من إقامة شعائرهم.

وأوضح الصفتي خلال فعاليات ندوة " المسلم وعلاقته بغير المسلمين."، والتي أقيمت اليوم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الازهر للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات( نيجيريا-الصين- اندونيسيا- جيبوتى –الفلبين أن الإنسان خليفة الله علي الأرض ومكلف بأوامر ونواهي يجب عليه مراعاتها وإتباعها ويندرج تحتها قيم التعايش مع البشرية علي إختلاف أعراقهم وألوانهم، وهذا مايحاول المتطرفون تضليله بأخذ هذه الأمور علي الطريق المنحرف فأتوا بآيات وقاموا بتأويلها لخدمة أهوائهم وأغراضهم وأجنداتهم لتفرقة المجتمع وبث روح الكراهية.

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وفي الختام أكد مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة أن علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبر، وعدل مصداقًا لقول الله تعالي ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

وأكد الدكتور محمد مجدي أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الازهر، أن فكرة الخلافة التي تزعمها الجماعات المتطرفة ما هي إلا إثارة لمشاعر المسلمين وكسب تعاطفهم لتحقيق أغراضهم الخاصة.

وقال إن اليوم لكل قطر من الأقطار حاكمًا يدير شئون البلاد، مؤكدًا أن الشعب وحده هو صاحب الحقِّ في اختيار الحاكم الذي يراعي مصالح الوطن ويحافظ علي مقدساته وأراضيه وإدارة شئونه، مضيفًا أنه من الواجب طاعة ولاة الأمر في المعروف ؛ لأن بهذه الطاعة تستقيم أمور الأمة ويحصل الأمن والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة، فعدم الطاعة يؤدي إلي ضياع البلاد وقتل وسفك الدماء وإنتهاك الأعراض.

وأوضح في ختام الندوة أن الإسلام دين ودولة يراعي مصالح الناس جميعا، ويساوي بين المسلمين وغيرهم في حقوق المواطنه.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنظمة علي تحصين الشباب ضد أشكال الغلو والتطرف، وتصحيح ماعلق بالأذهان من مفاهيم مغلوطة.