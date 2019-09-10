أخبار مصر | تعرف على تاريخ متحف العلمين الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ متحف العلمين الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت القوات المسلحة بالجانب المعنوي والثقافي من خلال إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في عمل المتاحف والمزارات العسكرية لتنشأه الشباب المصري علي الوطنية وتاريخ البلاد العسكري المشرف من خلال الحروب التي خاضها مصر علي مر العصور والتضحيات التي بذلها أبطالنا الأبرار في سبيل تحرير ورفعة مصر.

ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة متحف العملين الحربي وأمر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بإنشاء متحف العلمين، وافتتح المتحف فى 16 ديسمبر 1965، وتم تطوير المتحف بالتنسيق مع الدول التى اشتركت فى الحرب وإنشاء قاعة توضح دور مصر فى الحقبة التاريخية، وتم افتتاح المتحف بعد تطويره فى الذكرى الخمسين لمعركة العالمين فى 21 أكتوبر 1992.

ويقع المتحف بمدينة العلمين على الساحل الشمالى الغربى على شاطئ البحر المتوسط على بعد 1.6 كم من مدينة الإسكندرية حيث شهدت معركة من أهم معارك الحرب العالمية الثانية فى أكتوبر 1942 بين قوات الحلفاء وقوات المحور.

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اختار الحلفاء هذه المنطقة أثناء تقهقرها لتكون خطًا دفاعيًا لما تتمتع به من ظواهر طبيعية هامة حيث يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب منخفض القطارة، واستطاعت قوات الحلفاء بمساعدة مصر أن تهزم قوات المحور وتطاردهم خارج مصر، ودفن قتلى المعركة وأقيمت لها مقابر وأصبحت المنطقة مزارًا سياحيًا يأتى إليه من دول العالم الكثير فى 23 أكتوبر من كل عام.

ويضن المتحف القاعة المشتركة وقاعة مصر وقاعة إيطاليا وقاعة المانيا وقاعة إنجلترا وساحة العرض المكشوف ومركز القيادة ويفتح المتحف ابوابه للزائرين صيفًا من 08:00 ص حتى 06:00 م وشتاءًا من 08:00 ص حتى 05:00 م.

ويضم المتحف كافتيريا ومهبط طيران ومحل بيع هدايا ومكتبة وتليفون دولى ومحلى وقاعة فيديو.