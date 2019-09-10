أخبار مصر | والي تفتتح أول مقر لمتطوعي مكافحة الإدمان داخل جامعة القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي تفتتح أول مقر لمتطوعي مكافحة الإدمان داخل جامعة القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، أول مقر لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.

ولفتت والي إلى أن هذا المقر سيتمتع بالأنشطة التفاعلية غير التقليدية لتبصير الطلاب بمشكلة المخدرات وسيكون مشارك مع الشباب بشكل شهري أحد الرموز المؤثرة علي الشباب للمشاركة في نشاط هذا المقر، كما قامت الوزيرة بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج وطالبتهم ببذل أقصى جهدا لخدمة المجتمع والتصدى لظاهرة الإدمان وتعاطى المخدرات.

وكان قد أكدت غادة والي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتُعد الأولى من نوعها ليس فقط فى مصر وإنما فى الشرق الأوسط ﻭانه تم التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة لوضع المقررات الدراسية لدبلوم مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال على الإطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة فى هذا المجال.

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وأشارت إلى أنها حرصت علي طرح هذا التوجه فى الدبلوم خلال لقائها مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال المشاركة بفعاليات الدورة الستين للجنة المخدرات بفيينا، كما أن هذه التجربة بمثابة نبراصا للعديد من الدول علي المستويين الإقليمي والدولي فعلي سبيل المثال لا الحصر، يوقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 19 سبتمبر الجاري بروتوكول تعاون مع المركز الوطني للتأهيل بأبو ظبي ويتضمن نقل هذه التجربة الأكاديمية للجانب الإماراتي الشقيق.

وأوضحت إنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسى خمس مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريين.

بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثانى، كما تم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسى والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.