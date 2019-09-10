أخبار مصر | الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 36 مكرر، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدهوة البرلمان للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019.

ومن جهة أخرى، عقد مجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ودور البرلمان في دعم الدولة المصرية، وقال صلاح حسب الله، متحدث البرلمان، إن إقرار البرلمان على 156 قانونا بإجمالى 1701 نص قانوني خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، خير دليل على الجهد التشريعي المبذول، وفي مقدمته قانون التأمينات والمعاشات الذي يعد بمثابة نقلة نوعية، وسيشعر المواطن بمردوه قريبًا.

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وأشار "حسب الله"، إلى أن نسبة التعديل الذى أدخله مجلس النواب علي القوانين المقدمة من الحكومة تجاوز 35%، مشيرًا إلي أن هذه النسبة تؤكد علي الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا:"هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعى من قبل الأعضاء".

وأضاف حسب الله، أن حجم التشريعات التي أقرها البرلمان ليست مجرد أرقام إنما لها دلائل إيجابية وآثار اجتماعية متعددة.

وتابع، أن أحد التشريعات التي أقرها المجلس زيادة المعاشات والذي يأتي استجابه للتوجه الملحوظ للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطي أولوية ودفع دائم في اتجاه مراجعة المعاشات.