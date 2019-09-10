أخبار مصر | تعرف على الدبلومة المهنية لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من وزارة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الدبلومة المهنية لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من وزارة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن، عن البرنامج الدراسى للدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، كأحد مكونات الخطة القومية لمكافحة المخدرات والمعتمدة من مجلس الوزراء فى مايو 2015، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ونرصد لكم تفاصيل هذه الدبلومة:

1_ الدبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

2_ تعد الأولى من نوعها ليس فقط فى مصر وإنما فى الشرق الأوسط بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة لوضع المقررات الدراسية لدبلوم مكافحة وعلاج الإدمان، للإطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة فى هذا المجال.

3_ الحرص علي طرح هذا التوجه فى الدبلوم خلال لقائها مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال المشاركة بفاعليات الدورة الستين للجنة المخدرات بفيينا.

4_ التجربة بمثابة نبراصًا للعديد من الدول علي المستويين الإقليمي والدولي فعلي سبيل المثال لا الحصر.

5_ تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة.

6_ يحتوى كل فصل دراسى علي خمس مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريين.

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7_ مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثانى.

8_ إختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسى والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.

9_ يتضمن المنهج الدراسى بالدبلوم تدريب عملى للطلاب على طرق فحص وتقييم حالات الإدمان ووضع الخطط العلاجية والتأهيلية وتنفيذ البرامج العلاجية الحديثة مع حالات الإدمان من خلال تدريب تطبيقى فى الكلية؛ يتبعه تدريب ميدانى فى مركز الطب النفسى بمستشفى القصر العينى تحت إشراف مشترك ما بين أساتذة علم النفس الإكلينيكى بالكلية والأطباء النفسيين العاملين بالمركز.

10_ التدريب بواقع (200) ساعه تدريبية مقسمة على الفصلين الدراسيين، إضافة إلى (72) ساعة تدريب صيفي مُكمل يستند إلي الدليل العلمي فى جودته.

11_ يتم البدء خلال الأيام القادمة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالب يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.

12_ الحرص علي أن تكون المقررات الدراسية منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى هذا المجال عي المستويين الحكومي والخاص والأهلي لتأهيل كوادر قادرة علي تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب علي المخدرات تستند إلي الدليل العلمي في جودتها.

13_ استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل.

14_ التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلي (23) مركز علاجي حاليًا مقارنة بعدد (12) مركز في عام 2014 حيث أن هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علميًا وعمليًا لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية.

وشهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن تدشين هذه الدبلومة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات كان أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة المخدرات والمعتمدة من مجلس الوزراء فى مايو 2015.

وعقد اللقاء بجامعة القاهرة، وبحضور كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مديرصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الأداب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بالجامعة.