أخبار مصر | والي تشهد تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية لمواجهة تعاطي المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي تشهد تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية لمواجهة تعاطي المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة.

حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن تدشين هذه الدبلومة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات كان أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة المخدرات والمعتمدة من مجلس الوزراء فى مايو 2015.

وعقد اللقاء بجامعة القاهرة، وبحضور كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بالجامعة.

‏‎وأكدت والي أن هذه الدبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتُعد الأولى من نوعها ليس فقط فى مصر وإنما فى الشرق الأوسط ﻭانه تم التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة لوضع المقررات الدراسية لدبلوم مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال على الإطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة فى هذا المجال.

وأشارت إلى أنها حرصت علي طرح هذا التوجه فى الدبلوم خلال لقائها مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال المشاركة بفعاليات الدورة الستين للجنة المخدرات بفيينا، كما أن هذه التجربة بمثابة نبراصا للعديد من الدول علي المستويين الإقليمي والدولي فعلي سبيل المثال لا الحصر، يوقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 19 سبتمبر الجاري بروتوكول تعاون مع المركز الوطني للتأهيل بأبو ظبي ويتضمن نقل هذه التجربة الأكاديمية للجانب الإماراتي الشقيق.

وأوضحت إنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسى خمس مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريين، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثانى، كما تم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسى والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.

كما يتضمن المنهج الدراسى بالدبلوم تدريب عملى للطلاب على طرق فحص وتقييم حالات الإدمان ووضع الخطط العلاجية والتأهيلية وتنفيذ البرامج العلاجية الحديثة مع حالات الإدمان من خلال تدريب تطبيقى فى الكلية؛ يتبعه تدريب ميدانى فى مركز الطب النفسى بمستشفى القصر العينى تحت إشراف مشترك ما بين أساتذة علم النفس الإكلينيكى بالكلية والأطباء النفسيين العاملين بالمركز، وتم هذا التدريب بواقع (200) ساعه تدريبية مقسمة على الفصلين الدراسيين، إضافة إلى (72) ساعة تدريب صيفي مُكمل يستند إلي الدليل العلمي فى جودته.

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وفي إطار الاستعداد للدبلوم خلال العام الدراسي الجديد، أشارت وزيرة التضامن إلي أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بالدبلوم، وسيتم البدء خلال الأيام القادمة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالب يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.

كما تم الحرص على أن تكون المقررات الدراسية منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى هذا المجال عي المستويين الحكومي والخاص والأهلي لتأهيل كوادر قادرة علي تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب علي المخدرات تستند إلي الدليل العلمي في جودتها.

حيث تم استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل، في ظل التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلي (23) مركز علاجي حاليًا مقارنة بعدد (12) مركز في عام 2014 حيث أن هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علميًا وعمليًا لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية.

وأعلنت الوزيرة عن إطلاق المسابقة البحثية لطلاب جامعة القاهرة بعنوان "تطوير آليات خفض الطلب علي المخدرات بين طلاب الجامعات"، ويصل مجموع جوائزها إلي"20 ألف جنيه" ويتم تنفيذها تحت إشراف مشترك بين كلية الآداب وصندوق مكافحة الإدمان، وأن الاطلاع علي شروط المسابقة وموعد تقديم الأبحاث من خلال زيارة الموقع الرسمي للصندوق أو صفحته الرسمية علي الـFacebook.

وفى نهاية اللقاء وجهت حديثها للخريجين "أنتم الآن تحملون شعلة جديدة من الأمل فى مسيرتنا لمواجهة المخدرات وتبصير المجتمع بمخاطرها؛ وأثق تمامًا فى قدرتكم على حمل هذه الرسالة بكل إخلاص وتفاني".

من جانبه أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالدور الذى تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإدمان فى مكافحة تعاطى المخدرات، لافتا إلى أن الوزيرة غادة والى دائما ما تدعم برامج الجامعة وكذلك اهتمامها بالبحث العالمى والعلماء، موجها الشكر للوزيرة.

كما قام بإهداء الوزيرة درع الجامعة تقديرا لجهودها ودعمها لأنشطة الجامعة المختلفة وافتتاح أول مقر لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب.