شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الرئاسة» يكشف دور القيادة المصرية للنهوض بمدن الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط وعددًا من الوزراء.

Advertisements

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، على شاشة «TeN»، أن برنامج تنمية محافظات الصعيد طموح حيث يشترك فيه بعض الجهات الدولية مثل البنك الدولي، ويتكلف البرنامج حوالي 18 مليار جنية، من أجل تطوير مدن الصعيد خاصة سوهاج والمنيا.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير كافة مناحي الحياة لقرى الصعيد خاصة الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا لهذه المشروعات، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق والتشجير وبناء المدارس وتقديم المساعدات للأهالي، مؤكدًا أن هذا المشروع طموح جدًا ويهدف إلى القضاء على الفقر وتم عرضه من قبل وزارة التخطيط.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في هذا البرنامج وتوفير الدعم الخاص به، وتوفير كافة السبل لإنجاحه بالاشتراك مع المجتمع المدني، حيث إن مؤسسات المجتمع المدني كان لها تجارب ناجحة جدا في عدة مجالات في مصر سواء المجالات الصحية أو التعليم أو الإسكان خلال السنوات الماضية، وكان هناك توجيه بالاستفادة القصوى من هذا لصالح المواطنين.