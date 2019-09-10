شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: مصر قلب العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، سامح شكري، وزير الخارجية المصري. وكتب قرقاش على حسابه الرسمي في «تويتر»، ظهر اليوم، الثلاثاء: «اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى». وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: «مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعباً».

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