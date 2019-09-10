شكرا لقرائتكم خبر عن عكاشة: مصر تمكنت من ضرب منابع مخططات الإخوان على مدار 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن السطات المصرية تنجح بين الحين والآخر في ضرب منابع مخططات الإخوان والحيلولة دون عودتهم مرة أخرى للعبث بالاقتصاد المصري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

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وأضاف «عكاشة»، أن التنظيم الدولي للإخوان يشن حربا اقتصادية على مصر منذ 4 أعوام، وحينها تمكنت السلطات المصرية من ضرب ذلك المخطط بشكل كامل وتجفيف تلك المنابع، موضحا أن التوجيهات والتكليفات من قبل أعضاء الجماعة لمؤيديهم في مصر.

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجهاز المصرفي المصري يحافظ على قانونية كافة التعاملات المالية للحماية من أي اختراق من قبل جماعة الإخوان وحتى لا يتمكنون من الإضرار بالاقتصاد المصري.