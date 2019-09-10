شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تتفقد وحدتي طب أسرة ببورسعيد في إطار متابعة منظومة التأمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، وحدتي طب أسرة الـ«٥٠٠٠ وحدة» و«علي بن أبي طالب»؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الوزير بدأت جولتها بتفقد غرفة مدخلي البيانات بوحدة صحة الـ٥٠٠٠ وحدة، حيث اطلعت على معدلات التردد على الوحدة وخطوات فتح الملفات، وأشادت بسرعة وسهولة منظومة التسجيل وبالفريق القائم عليها.

وأضاف «مجاهد» أن الوزير أكدت خلال زيارتها أن سياسة وزارة الصحة تركز على تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وليس فقط الاهتمام بالمنشآت، موضحةً أن البحث العلمي أساس الخدمة الطبية عالية الجودة، كما أثنت على نظام التوعية بالحياة الصحية السليمة بالوحدة عن طريق الملصقات المنتشرة بها، مشيرًا إلى أنها وجهت بعض النصائح لأعضاء الفريق الطبي بالوحدة، حيث أكدت لهم أهمية الحصول على التدريبات باستمرار، والاهتمام بالبحث العلمي، مشددةً على ضرورة حصول كافة أعضاء الفريق الطبي الذي يعمل بوزارة الصحة على الزمالة المصرية، مما سيتيح لهم فرصة التدريب في الكلية الملكية البريطانية مدة تتراوح ما بين عام وعامين.

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وتابع: «الوزير تفقدت أيضاً وحدة طب أسرة على بن أبي طالب، حيث أشادت بنظام العمل الإلكتروني المميكن والذي وصلت نسبة تطبيقه إلى ١٠٠%، كما اطلعت على نسبة رضا المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة، والتي وصلت طبقاً لأجهزة التقييم الحديثة الموجودة بالوحدات إلى ٩٦٪»، مشيرًا إلى أنها وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير برنامج تدريبي سنوي لمدخلي البيانات لدعمهم في عملهم، نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به بالمنظومة الجديدة من خلال عقد شراكة مع مؤسسة الخدمات الصحية الرقمية بإنجلترا nhs digital وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة لإنجلترا لرفع كفاءة مدخلي البيانات ومستخدم الإدخال الرقمي.

وأضاف «مجاهد» أن الوزير وجهت الدكتور أحمد طارق، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، والمشرف على جراحات الأطفال بمستشفى أطفال النصر التخصصي ببورسعيد بضرورة عمل لقاء علمي أسبوعي يشارك فيه كافة أعضاء الفريق الطبي بوحدات ومستشفيات المنظومة من أطباء وممرضين وصيادلة لتحليل البيانات وحل المشكلات ووضع مقترحات مبنية على أساس علمي لتطوير الخدمة، مشددةً على توحيد معايير اللقاءات العلمية.

وقال إن الوزيرة أشارت إلى أن مصر قادرة بدعم قيادتها السياسية بتغيير مفهوم التأمين الصحي في العالم، مؤكدةً أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالخطوات التي اتخذتها مصر في المجال الصحي وقامت بتحويل هذه الخطوات إلى معايير تقوم دول العلم بالاقتداء بها.

كما تفقدت وزيرة الصحة الصيدلية الخاصة بالوحدة وأكدت للصيادلة للعاملين أنها فخورة بما يقدمونه، قائلةً لهم: «أنا فخورة بأن بلدنا بها شباب مثلكم، وكما حققتم إنجازاً في مبادرة السيد الرئيس ١٠٠ مليون صحة ستبدعون في تطبيق التأمين الصحي الشامل»، كما أشاد الصيادلة بدعم الوزيرة لهم.

واختتم «مجاهد» بأن الوزيرة استقبلت الفريق الهندي المسؤول عن متابعة السياسات والإجراءات في متابعة الرعاية الصحية الأساسية في الوحدات والمراكز، ووجهت لهم الشكر على مجهوداتهم في هذا الشأن.