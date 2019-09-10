ضبط شخصين وبحوزتهما 3700 قرص مخدر في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، من ضبط شخصين بأسيوط، وبحوزتهما 3700 قرص مخدر.

تمكن قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرتي قسمي شرطة أول وثاني أسيوط)، لقيامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة، وبحوزتهما 3700 قرص مخدرة.

وبمواجهتهما اعترف بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.