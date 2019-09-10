"أكدا ضرورة العدالة الناجزة".. رئيس النقض يلتقي أعضاء نادي القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ألتقى المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن.

وتقدم مجلس إدارة النادي بالتهنئة لرئيس مجلس القضاء بمناسبة العام الهجري الجديد، وقرب بدء العام القضائي الجديد.

وتمنى الجانبان لرجال القضاء المصري أطيب الأمنيات، مؤكدان ضرورة تحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.