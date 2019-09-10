من هم القيادات المتورطة في تهريب عناصر إخوانية لتركيا بخلية "الشبكات السرية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
كشفت الأجهزة الأمنية، عن أسماء القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا، ومتورطة في التخطيط لاستهداف أمن البلاد، عن طريق خلية (الشبكات السرية) الإرهابية.
الهاربون، وفق بيان للداخلية، اليوم الثلاثاء، هم؛ ياسر محمد حلمي زناتي – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد.
وتمكن قوات الأمن من ضبط 16 إخوانيًا منضمين للخلية، خططوا لاستهداف أمن الوطن، لكن تم إجهاض تلك المخططات.
وضُبط مع الإرهابيين، بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوى خطة تحركهم.
ورصد الأمن الوطني ثلاث شبكات سرية، تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .
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