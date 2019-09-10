اعترافات متهم بخلية "الشبكات السرية": هربنا أموال للإخوان بتركيا- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المتهم أسامة عبد الرازق المدبولي، أحد أعضاء خلية "الشبكات السرية" الإرهابية، إنه تعرف على المتهم "ياسر الزناتي"، الإخواني الهارب في تركيا، وعمل معه في تهريب بعض البضائع والعملة، والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "عبد الرازق"، في اعترافاته عبر فيديو مصور له نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إنه ساعد المتهم "زناتي" في إرسال مستندات تنظيمية لعناصر إخوانية هاربة في تركيا، مشيرًا إلى أنه استعان لعدد من معارفه للعمل معه في تلك الأعمال.

وأوضح المتهم الإخواني، إنه علم بوجود مجموعة من عناصر الإخوان الهاربة في تركيا كانت تساند المتهم "زناتي" في أعماله داخل مصر، منوهًا إلى أنه اتضح له فيما بعد أن العمل مع المتهم المشار إليه الغرض منه توفير أموال لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأتم اعترافه بأنه اكتشف تسلل بعض عناصر الإخوان إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.

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وأعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها تمكنت من إجهاض أحد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، وضبطت 16 عنصرًا إخوانيًا مضمين لخلية (الشبكات السرية).

وأوضحت أنها استطاعت تحديد أسماء عناصر إخوانية أخرى منضمة للخلية وهاربة في تركيا، وهم: ياسر محمد حلمي زناتي – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد.

ورصد الأمن الوطني ثلاث شبكات سرية، تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.