أخبار مصر | "أوقاف القاهرة": خدمة الوطن أجرها مثل المعتكف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوقاف القاهرة": خدمة الوطن أجرها مثل المعتكف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، أن المشاركات الإيجابية التي تخدم الوطن ثوابها عظيم عند الله، وأجرها مثل المعتكف في المسجد.

وأضاف "صلاح" خلال حفل توزيع 1000 حقيبة على طالبة المدارس صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة القاهرة، أن قضاء حوائج الناس خير من الاعتكاف في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أن المشاركات الإيجابية في المجتمع التي تساهم في تخفيف العبء على المواطنين أجرها عظيم عند المولى، متنميًا المزيد من المشاركات الاجتماعية من خلال الجمعيات الأهلية لرفع الحمل عن المواطن.

ويأتي توزيع الحقائب والأدوات المدرسية في إطار مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، التي تشمل توزيع 250 ألف حقيبة على طلبة المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

حضر اللقاء نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور عز الدين فرغل، وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية وقيادات محافظة القاهرة.

يذكر أن محافظ القاهرة افتتح عددا من معارض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

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كما أعلنت المحافظة عن استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسي وزارة التربية والتعليم.

وأكد على جميع أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، اتخاذ جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.

كما شدد على صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأكد المحافظ، على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس، وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.

