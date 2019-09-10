أخبار مصر | مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مبادرة "أعرف واحمي نفسك" محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، لتوعية المنشآت- التي تعمل في مجال البتروكيماويات، وذلك بمجمع شركات البترول على مستوى المحافظة- بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بهذه المنشآت.

وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: أننا كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

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وأوضح "ربيع" أن المبادرة تم خلالها شرح خطط الطوارئ وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة، فضلا عن رفع المستوى الثقافى للعمال فى مجال البتروكيماويات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، وكيفية الوقاية من الحوادث الجسيمة بأهم صناعة بمصر حفاظاُ على الأمن القومى للبلاد، بالإضافة توعية العاملين بأكثر من 15 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات بكيفية الالتزام بقوانين السلامة والصحة المهنية ومواكبتها للتنمية المستدامة ومصر 2030.

حضر المبادرة الدكتور كيميائي مسعد عطية القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وعبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتورة سهير الليثى مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة والمهندس محمد شعبان مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية.

في نفس السياق سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، 17 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات، بدول الخليج على مهنة عامل، براتب يوازي 8 آلاف جنيه مصري في دولة العمل، بالإضافة إلي توفير السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلي أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران، وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقًا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.