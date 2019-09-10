أخبار مصر | تفاصيل زيارة وفد "الخطة والموازنة" بالبرلمان للولايات المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل زيارة وفد "الخطة والموازنة" بالبرلمان للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن الزيارة التي يقوم بها وفد لجنة الخطة والموازنة للولايات المتحدة لها أهمية كبيرة، مشيرة إلي أن الوفد الدراسي هو بالأساس لدارسة النواحي المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشارت سيلفيا نبيل إلي أن الوفد سيعقد عددا من اللقاءات الهامة لدراسة تلك النواحي، حيث تقابل مع ممثلي صندوق النقد الدولي وتم الحديث عن موازنة البرامج والأداء والتي عرض الدكتور حسين التطور الزمني لتطبيقها، كما تم الحديث عن السياسيات "إيرادات ومصروفات" للدول وكيفية رسمها ومراقبتها، وربط أهداف التنمية المستدامة بإعداد الموازنة.

وأكدت سيلفيا نبيل علي أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير في تطبيق موازنة البرامج والأداء خاصة وأننا دخلنا المرحلة الأخيرة من التطبيق، في الوصول إلي النتائج المرجوة من تطبيق هذه الموازنة والتي تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع.

وأشارت رئيس اللجنة الفرعية أن الوفد سيعقد العديد من اللقاءات الهامة، حيث يجتمع اليوم الثلاثاء بممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)؛ لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، موضحة أن الزيارة ستشهد العديد من اللقاءات الهامة والتي تستمر حتي يوم 17سبتمبر، منها لقاء ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، إضافة إلى لقاء مسئولى الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند، ومسئولي مكتب الإدارة والموازنة التابع للحكومة ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكى، وزيارة إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.