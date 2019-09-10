أخبار مصر | ماريان عازر: الإصلاحات التشريعية فى مصر دعمت التمكين الاقتصادي للمرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريان عازر: الإصلاحات التشريعية فى مصر دعمت التمكين الاقتصادي للمرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، كلمة فى فعاليات مؤتمر "المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" والذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة.

واستهلت الدكتورة ماريان عازر كلمتها بالحديث عن وضع المرأة في مصر منذ القديم، مشيرة إلي النماذج المضيئة ذات الإسهامات الكبيرة علي مر التاريخ وصولا إلي العصر الحالي ثم تحدثت عن المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 لأول مرة في مصر.

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وتحدثت عن السياسات الحالية التي تهدف إلي تمكين المرأة على كل الأصعدة وخصوصًا التمكين الاقتصادي، مُؤكدة أن التشريعات والثقافة ورفع الوعي هم الأدوات الداعمة لتنفيذ هذه السياسات التي تم وضعها من خلال الاستماع لوزراء وبرلمانيين وجهات معنية بشئون المرأة والتي نتج عنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تماشيا مع رؤية مصر 2030.

كما أكدت الدكتورة ماريان عازر، على الدور الهام الذى لعبته المرأة المصرية فى أجندة التمكين الاقتصادي والوصول لمواقع اتخاذ القرار، موضحة أن المرأة المصرية استطاعت الوصول إلى العديد من المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار حيث وصلت إلى ٢٥ % من الحقائب الوزارية و١٥% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على ٢٥ % من المقاعد البرلمانية بداية من الانتخابات القادمة.

وأشارت رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، إلى أن الإصلاحات التشريعية والتى تحققت فى مصر على أرض الواقع جاءت لتدعيم التمكين الاقتصادى للمرأة ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى يضم نص كامل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقانون الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى يمنح السيدات العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة شهور وبحد أقصى ثلاث مرات، ثم تطرقت إلي جهود المجلس القومي للمرأة في التمكن الاقتصادي ورفع الوعي.