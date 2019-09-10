أخبار مصر | رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية: توزيع 40 ألف حقيبة مدرسية مجانية بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية: توزيع 40 ألف حقيبة مدرسية مجانية بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، إن احتفالية تسليم الحقائب يأتي للعام التاسع على التوالي، والتي تنظمها مديرية التضامن والاتحاد الاقليمى للجمعيات من أجل رسم بسمة على وجوه الأطفال.

وأوضح فرغل خلال حفل توزيع 1000 حقيبة على الأطفال بديوان عام المحافظة، أن المبادرة تم الترتيب لها منذ أسبوع لتنطلق في كل أحياء العاصمة بقيادة رؤساء الأحياء والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى توزيع الجمعية الشرعية بحي المطرية بتوزيع 40 ألف حقيبة.

واستطرد رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، قائلًا "الخير مازال متواجد في أبناء الشعب المصري، منذ انطلاق المبادرة والتي تمت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والعديد من الجمعيات الأهلية".

حضر اللقاء اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الإجتماعى، والدكتور عز الدين فرغل، وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية وقيادات محافظة القاهرة.

يذكر أن محافظ القاهرة افتتحت عددا من معارض مستلزمات المدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

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وأكد اللواء خالد عبدالعال، على جميع أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، اتخاذ جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس.

كما شدد على صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

وأكد المحافظ، على محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس، وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات، مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.

وأضاف، أنه تم تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة كما تم عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس (معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحي) بما لا يعيق بدء العام الدراسي وسير العملية التعليمية.

وأشار المحافظ، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائيا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبا إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.