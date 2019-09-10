أخبار مصر | "الجيزة" تستجيب لشكاوي المواطنين وتركب أغطية للبالوعات بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تستجيب لشكاوي المواطنين وتركب أغطية للبالوعات بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محافظة الجيزة استجاباتها اليومية لشكاوى مواطنيها، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحى بولاق الدكرور وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات اللازمة لسرعة شفط وكسح المياه من شارع 6 أكتوبر نهاية شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور وذلك بعد تلقى محافظة الجيزة عدد من شكاوى المواطنين بشأن وجود طفوحات صرف صحي بالشارع ما تسبب صعوبة فى حركة المواطنين.

حيث تم إزالة المياه وتمهيد الشوارع أمام حركة المواطنين، وسوف يتم المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تكرار الشكوى.

واستكمالا لإستجابه محافظة الجيزة، لمطالب المواطنين وجه محافظ الجيزة حي العمرانية بتركيب أغطية لعدد من البالوعات المكشوفة بعدد من الشوارع بعد سرقتها وذلك حفاظا على حياه المواطنين.

كما تم توريد وتركيب أغطية مطابق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية العطف وحدة البليده بمركز ومدينة العياط.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التوجية المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني اليومي وسط المواطنين لحل مشكلاتهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم مشيرًا أن معيار التقييم هو حل مشكلات المواطنين والتعامل الفوري معها وإزالة المخالفات.

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أشار المحافظ أنه يتم عمل تقييم يومي للأداء، مؤكدا أنه يتم تنفيذ حملات يوميه لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.

وبالمتابعة لأداء الأحياء والمراكز والمدن فقد نفذ حى بولاق الدكرور حملة شاملة لإزالة التعديات وكافة أوجه الإشغال بحرم الطريق الدائرى بنطاق الحى، حيث شملت الحملة إزالة تعديات لمحلات ومقاهي وتجريد الطريق وإزالة المخلفات للتسهيل على حركة المارة والسيارات.

كما قام مركز ومدينة أوسيم بحمله موسعة لرفع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين بمحيط مزلقان برطس بالمركز أضافه أنه تم إزالة حالتان مباني مخالفة لم يتم التصالح عليهم بقرية البراجيل بشارع رضوان من طريق الحفرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ومدينة منشأة القناطر خلال المتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، تحويل 13 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو غالب للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل مما أسفر عن تقصير فى أداء الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على الوحدة.