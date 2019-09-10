مصر | النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان يطلب عودته للقضاء

تقدم المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لعودته بالعمل بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد قد تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى في وقت لاحق، يطلب الموافقة على إنهاء عمله بالنيابة العامة كنائب عام مساعد مدير التفتيش القضائي، وعودته للقضاء رئيسا للاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

وتدرج مصطفى في الكثير من المناصب العليا، قبل أن يصل إلى منصب المحامي العام الأول، بداية من نيابة أمن الدولة العليا، ثم منصب محامي عام شرق القاهرة، ثم وكيل إدارة النيابات الكلية، وبعد ذلك مفتش قضائي، وصولا إلى المحامي العام الأول لاستئناف القاهرة ثم مساعداً للنائب العام وكلها مناصب لا يتولاها إلا خيرة شباب القضاء المصري.

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ويعتبر "مصطفى" بطبيعته شخصية هادئة ومتزنة جدا، قليل الكلام ويحب عمله بشكل يفوق الوصف، وله ضمير حي وينتصر للحق دائما، كما أنه معروف عنه أنه لا يخضع لأي مؤثرات خارجية ولا يتعاطى معها من الأساس، ويراعي الله في عمله تماما، وهو صارم وحاسم في الحق، ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في مهام عمله.

كما يوصف بأنه يتعامل مع المواقف الصعبة دون وجل أو رهبة، مهما كان قدر الشخص الذي أمامه، وبرز هذا في تحقيقاته مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.