مصر | تأجيل إعادة مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ17 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ17 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، وضم متهمين جدد في القضية وذلك لجلسة 17 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

وخلال الجلسة السابقة طلب عماد مبارك محامي المتهم الثامن في قرار الاتهام المعاد إجراءتها فصل المتهمين الجدد عن المتهميين القدامي وذلك لسرعة الفصل في الدعوى، لم تستجيب المحكمة لطلب الدفاع وقررت إعادة الدعوى للمرافعة، ومن المتوقع استمرار المرافعات للمتهمين الجدد عدة جلسات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

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وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.