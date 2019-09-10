مصر | من "الحشيش" لـ"الهيروين".. حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالمرج

وتعود البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وألقي القبض عليهما وبحوزتهما 150 جرام هيروين وحشيش و198 قرصا مخدرا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

تعرف على عقوبة الاتجار والتعاطي؟



في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سوا كان فى الاتجار، أو التعاطي.

أولا من حيث الاتجار: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ثانيا من حيث التعاطي: المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.