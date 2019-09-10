مصر | النيابة تعاين موقع مصرع عامل سقط من الدور الـ9 أثناء عمله بالمرج

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل محارة سقط أثناء عمله بأحد العقارات من الطابع التاسع بعدما اختل توازنه.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بسقوط عامل أثناء عملة بأحد الشوارع في منطقة عزبة النخل بحي المرج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كيف تتجنب خطر السقوط من المرتفعات أثناء العمل؟



هناك أسباب للخطر الرئيسي للأعمال المنفذة في الأماكن المرتفعة يتمثل في سقوط العامل من موقع مرتفع أو تعرضه للإصابة من جسم ساقط من علو. وتنطوي كلا الحالتين على عواقب قد تكون قاتلة.

ويوجد العديد من العوامل التي قد تتسبب بوقوع الحوادث والإصابات، ومنها على سبيل المثال المعدات التي لا تخضع للصيانة أو الفحص قبل الاستخدام أو عدم تدريب العامل على استخدامها.

وفي حال عمت الفوضى أسطح العمل ولم يتم تامين الأدوات أو المعدات كما يجب، فإنها قد تسقط بسهولة من مكان مرتفع على الأشخاص المتواجدين في الأسفل، ولا سيما اذا لم يكن قد تم انشاء منطقة استبعاد.

وقد تسهم العوامل الخارجية، مثل الرياح والإجهاد الحراري وتزعزع البناء والعوامل المتعلقة بالعامل نفسه بالتسبب في حوادث السقوط والإصابات.

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ولتجنب الكثير من مخاطر العمل في الأماكن المرتفعة أو على الأقل تخفيض نسب حدوثها، بل أن هذا الهدف يشكل مطلبًا أساسيًا يتعين علينا جميعًا بذل الجهود لتحقيقه قبل البدء بتنفيذ العمل.

كما ينبغي اتباع التسلسل الهرمي لتدابير التحكم والرقابة المطبقة لمنع السقوط، وتشمل ما يلي:

1. التجنب: حاول دائما القضاء تماما على الخطر أو المخاطرة.

2. المنع: يتعين دومًا محاولة منع حوادث السقوط عن طريق اتباع جميع التدابير الوقائية الملائمة والتأكيد على تلبية متطلباتها في الأماكن المناسبة.

3. تقصير المسافة والحد من العواقب: يتعين اتباع جميع التدابير اللازمة لتقليل المسافات والحد من عواقب السقوط.

4. يمكن استخدام معدات الحماية الشخصية.

