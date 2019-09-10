شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنظم زيارة لوفد أكبر جامعة أسترالية لجامعة القاهرة لتعزيز برامج التدريب والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في إطار الاستعداد لمبادرة «مصر بداية الطريق»، زيارة لوفد من جامعة «موناش» الأسترالية إلى جامعة القاهرة، لبدء تعاون مثمر وجاد بين الجامعتين، في برامج التدريب وتطوير المناهج ورفع الكفاءات البشرية والأكاديمية.

بدأت الزيارة بعقد لقاء بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور نزار فرجو نائب رئيس جامعة موناش لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة لويز جووك مسؤولة التطوير والتعاون الدولي بكلية التربية بجامعة موناش، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيدة إميليا كلارينجبولد ممثلة عن السفارة الأسترالية في مصر، ووفد من أعضاء هيئة تدريس الجامعتين.

جاءت الزيارة بهدف تعزيز إطار التعاون بين جامعة موناش الأسترالية، وبين الجامعات والمراكز البحثية المصرية المتخصصة في مجال تطوير التعليم، والمناهج وعلى رأسها جامعة القاهرة الصرح العلمي الأقدم في مصر.

من جانبها، استهلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد كلمتها بالإعراب عن سعادتها بتواجدها لأنها ترتبط بجامعة القاهرة بكل الحب والمودة لأنها إحدى خريجيها، موجهة شكرها لرئيس جامعة القاهرة الذي رحب باستضافة وفد جامعة «موناش»، مشيرة إلى حرص مصر على التقارب مع أستراليا.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها خلال زياراتها الأربعة للقارة الأسترالية، لمست قوة الجالية المصرية هناك، وحبها لوطنها وسعيها أن يكون لها دور فعال في وطنها الأم مصر، مشيدة بجهود السفير محمد خيرت السفير السابق لمصر لدى أستراليا خلال زياراتها.

وأضافت الوزيرة أنها خلال هذه الزيارات، التقت الدكتور نزار فرجو نائب رئيس جامعة «موناش» لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت المفاجأة علمها بأنه خريج جامعة عين شمس، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل الآن بالتعاون مع جامعة القاهرة والأزهر الشريف على مبادرة «مصر بداية الطريق» التي تعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، موضحة أن المبادرة تهدف للاستفادة من القوة الناعمة لمصر في الخارج، والمتمثلة في جميع الدارسين والقيادات حول العالم الذين درسوا في مصر مثل «نزار»، الذي يعود اليوم مرة أخرى لينقل خبراته إلى مصر.

من ناحيته، رحب رئيس جامعة القاهرة بوزيرة الهجرة ووفد جامعة«موناش»، وممثلة السفارة الأسترالية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على دعم قيم الحرية والإنسانية والكفاءة، وتسعي لتخريج طلاب بآفاق منفتحة على العالم الخارجي، ولديهم القدرة على اجتياز التفكير الضيق المتعصب سواء الديني أو الاجتماعي أو الثقافي أو غيره من مجالات التفكير. وتابع أن الجامعة تسعي لغرس قيم الحداثة الهامة لتطوير الإنسانية والعمل على تحسين نمط الحياة.

وأشار «الخشت» إلى أن جامعة القاهرة لا تهدف فقط إلى تخريج طالب لديه مهارات العمل بل قادر على الحياة بشكل حديث وهو ما تقوم الجامعة بتحقيقه من خلال مشروع كبير لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب من أجل تغيير الواقع، معربا عن سعادته لفتح آفاق التعاون مع جامعة موناش التي تعد واحدة من الجامعات الرائدة في استراليا، وهي واحدة من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وتحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية ومن أهمها تصنيف شنغهاي وتصنيف QS العالميين، كما تحتل المرتبة الأولى على مستوى جامعات استراليا.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ليست مجرد جامعة حكومية عريقة فقط، بل هي جامعة عملاقة يدرس بها نحو 260 ألف طالب، وتضم نحو 50 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وبها 167 مركزا بحثيا وخدميا، و26 كلية، وتحتل المرتبة الأولي في مجال النشر العلمي بمصر.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في التصنيفات الدولية، حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من تصدر التصنيفات العالمية نتيجة خطة استراتيجية تسير عليها قيادات الجامعة لتحقيق الظهور دوليًا بين الجامعات العالمية، مشيرًا إلى نجاح جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام«شنغهاي» لعام 2019.

وأوضح، أن جامعة القاهرة تعمل على المشروعات القومية الكبرى وأهمها بناء الإنسان لأن تغيير السلوك الإنساني لن يتحقق إلا بتغيير طرق التفكير من خلال تغيير طرق الامتحانات بالتعليم والمناهج وطرح مقررات بشأن ريادة الأعمال والتفكير النقدي بالكليات للطلاب، من أجل تخريج طالب قادر على الإبداع والابتكار ومؤهل بشكل سليم لسوق العمل، مما ينعكس بشكل مباشر على تطوير الاقتصاد، مؤكدًا سعي الجامعة للمساهمة في تحقيق الأمن القومي والتنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص الجامعة على التحالف مع كبرى الجامعات العالمية التي تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، مؤكدا على السير قدمًا نحو التحول لجامعات الجيل الثالث التي تقوم على البحث العلمي والبرامج وليس فقط المعاهد والكليات، متابعًا أنه تم إنجاز مراحل كبيرة في فرع الجامعة الدولي وإنشاء 13 درجة علمية مزدوجة مع جامعات متقدمة في التصنيفات العالمية.

وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على ما أشار إليه رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة لا تعمل فقط على البعد الأكاديمي، بل البعد الإنساني والأخلاقي، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالإنسان.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نزار فرجو عن سعادته بعودته إلى مصر مرة أخرى، بعد أن أنهى تعليمه بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤكدا أنه يشعر بنوع من الحنين بعودته إليها مرة أخرى.

وأكد «فرجو» أن جامعته تهدف من هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة في برامج التدريب وتطوير المناهج ورفع الكفاءات البشرية، وهي البرامج التي تقوم الجامعة بإعدادها بشكل يتناسب مع احتياجات كل دولة من الدول التي تتعاون معها.

وأوضح أن الجامعة تم إنشاؤها في مدينة ملبورن عام 1958، وتعد الجامعة الأكثر عالمية في أستراليا، حيث تمتلك ثمانية فروع حول العالم في ماليزيا وجنوب أفريقيا وإيطاليا، وجميعها توفر بيئة تكتشف المواهب وترعاها لتتحول تلك المواهب إلى قدرات وكفاءات، مضيفة أن الجامعة تركز على كيفية تمكين الطلاب للتأثير على العالم بصورة إيجابية، لافتا إلى أن جامعته تعد حاليا أكبر جامعة في أستراليا حيث يبلغ عدد طلابها حوالي48 ألف طالب من 170دولة، مشيرا إلى أن الجامعة لديها فروع ومراكز التعليم وشراكات من جميع أنحاء العالم.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة لوزيرة الهجرة تقديرًا لجهودها في ربط علماء مصر في الخارج والجامعات الدولية بالجامعات المحلية، مؤكدا أن شعار «مؤتمرات مصر تستطيع» أصبح من الأهداف الأساسية لجامعة القاهرة، وذلك لأن مصر تستطيع بأبنائها وعلمائها في الخارج، كما قدم الدكتور نزار فرجو درع تكريم لها أيضًا تقديرا لجهودها في فتح مجالات تواصل بين جامعته والجامعات المصرية العريقة.