شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة برئاسة «العراق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح الثلاثاء، أعمال الدورة العادية ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، برئاسة العراق والتى مثلها وزير خارجيتها، محمد على الحكيم، خلفا للصومال، والتى مثلها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، أحمد عيسى عوض، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والمفوض العام لوكالة «الأونروا» بيير كرينبول.

يتضمن جدول أعمال الدورة عدة بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة ١٠٢، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

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كما تناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى» التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

كما تبحث الدورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وتناقش الدورة أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما تناقش الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الإعلامية وإساءتها للدول العربية.