شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الجيزة نشاطاً ملحوظا في الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء والمراكز، وذلك من خلال التركيز على رفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية. وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التوجيه المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى اليومى وسط المواطنين لحل مشكلاتهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن معيار التقييم هي حل مشكلات المواطنين والتعامل الفورى معها وإزاله المخالفات.

وأشار «راشد» إلى أنه يتم عمل تقييم يومى للأداء، مؤكدا أنه يتم تنفيذ حملات يوميه لرفع الإشغالات وإزاله التعديات. وعلى صعيد متصل، نفذ حى بولاق الدكرور حملة شاملة لإزالة التعديات وكافة أوجه الإشغال بحرم الطريق الدائرى بنطاق الحى، حيث شملت الحملة إزالة تعديات لمحلات ومقاهى وتجريد الطريق وإزالة المخلفات للتسهيل على حركة المارة والسيارات.

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كما قام مركز ومدينة أوسيم بحملة موسعة لرفع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين بمحيط مزلقان برطس بالمركز، وتم إزالة حالتان مبانى مخالفة لم يتم التصالح عليهم بقرية البراجيل بشارع رضوان من طريق الحفرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر خلال المتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تحويل 13 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبوغالب للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل مما أسفر عن تقصير في أداء الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على الوحدة.

كما شهد حى العمرانية رفع السيارات المتهالكة من محيط مدرستى عمر مكرم وطلعت حرب بالكونيسة وذلك استعداداً لاستقبال الفصل الدراسي الجديد، إضافة إلى قيام رئيس الحى بقيادة حملات نظافة وتجريد بشوارع عز الدين والسوق وترسا والعروبة وحرم الدائرى وعبدالسميع هلال والإخلاص والعروبة، فيما قام حى بولاق الدكرور برفع الإشغالات والتعديات أمام محطة مترو فيصل وشارع العشرين وطريق كفر طهرمس.