شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد للوفد أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها.
وأضاف «راضي» أن أعضاء الوفد يشيدون بجهود الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام، ما رسخ التعايش التاريخي المشترك بين الأديان على أرض مصر التي طالما مثلت نموذجًا يحتذى به في احتضان واستيعاب مختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة.
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