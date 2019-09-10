شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة أشجار في حديقة «قناة السويس».. و«فؤاد»: سأتواصل مع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت حملة لتقطيع الأشجار بحديقة الأميرة فريال التراثية ببورسعيد، غضب نشطاء بيئيون، الحملة نفذتها الأجهزة المحلية للمحافظة، دون الإعلان عن طبيعة الأعمال والهدف من قطع الأشجار.

وحصلت «المصري اليوم» على صور الأشجار المقطوعة داخل الحديقة وأكوام الخشب الذي تم تجميعه من هذه الأشجار.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لـ«المصري اليوم» إنها ستكلف المختصين بالوزارة للتواصل مع الأجهزة المحلية بمحافظة بورسعيد، ومعرفة الوضع الحقيقي وأسباب ودوافع ما حدث، لتحديد ما سيتم اتخاذه من ردود أفعال، لافتة إلى أنها لم تطلع على هذه التطورات حتى هذه اللحظة.

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حملة لتقطيع الأشجار بحديقة الأميرة فريال التراثية ببورسعيد

وقال اللواء أيمن جبر، مؤسس جمعية بورسعيد التاريخية، إنه سبق تقديم مقترح منذ عامين من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع جمعية بورسعيد التاريخية، وهي إحدى جمعيات المجتمع المدني المهتم بالحفاظ على التراث، لتطوير الحديقة، باعتبارها إحدى مكونات تلك المنطقة التراثية بعقاراتها المميزة، ورفض تحويل الحديقة لجراچ للسيارات سواء أرض أو علوي أو بسطح الارض.

حملة لتقطيع الأشجار بحديقة الأميرة فريال التراثية ببورسعيد

وأضاف «جبر» أن المذبحة التي تتم لحديقة فريال ببورسعيد لا يجب السكوت عليها، خاصةً وأن الحديقة هي التي شهدت احتفالات قناة السويس، وكانت محط أنظار العالم عام 1869، وشهدت حديقة فريال منصة الحفل المهيب الذي أقيم في نوفمبر 1869، لافتتاح قناة السويس، وحضرته الإمبراطورة الفرنسية أوجيني بصحبة الخديو إسماعيل بجانب لفيف من زعماء العالم في حدث غير وجه التاريخ الحديث.

حملة لتقطيع الأشجار بحديقة الأميرة فريال التراثية ببورسعيد

وخلال زيارة الإمبراطورة «أوجيني» إلى بورسعيد، سارت في شارع بعربتها التي تجرها الخيول مع الخديو إسماعيل، وكان الشارع من أمام ميناء قناة السويس بطولة، وكانت تحى الجماهير وسمى الشارع الذي سارت فية عربتها باسمها وهو من أشهر شوارع بورسعيد «شارع أوجينا»، ويقع في أجمل مواقع بورسعيد وأحيائها حى الشرق ويتميز في الجزء الأول منة بوجود كتدرائيات ومبانى جميلة مبنية على الطراز الفرنسي.

حملة لتقطيع الأشجار بحديقة الأميرة فريال التراثية ببورسعيد

واستند «جبر» إلى تقرير مفصل للخبير الزراعي المهندس السيد عبدالرسول والذي أكد أن الحديقة تضم العديد من الأشجار والنباتات النادرة، والتي لازلت موجودة إلى الآن، مما أضفي عليها بعدا تاريخيا فبها أشجار يتراوح أعمارها من 70 سنة إلى 100 سنة مثل شجر الكافور، والحور، والتاكسيديوم، والبوسينا، وغيرها، وهذه الأشجار تتمركز بالمربع الشمالى الغربي من الحديقة، وحول سياجها، مما يصعب نقله.