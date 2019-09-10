شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يُسلم 17 عاملًا عقود عملهم بالخارج: «الراتب 8 آلاف جنيه شهريًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الثلاثاء، بتسليم 17 عاملًا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهنة عامل، براتب يوازي 8 آلاف جنيه مصري في دولة العمل، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلى أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.

وأوضح «سعفان» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم اختبار المتقدمين من خلال لجنة من دولة العمل وتحت إشراف الوزارة بشفافية كاملة وتقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة، حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة في العمل بالخارج.