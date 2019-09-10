شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إجراء 4800 عملية جراحية.. وفتح ملفات لـ52.5% من أسر بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاً، فور وصولها المحافظة، الثلاثاء، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشؤون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منذ إطلاق المنظومة وحتى أمس بلغ ٤٨٠٠ عملية جراحية، إضافةً إلى إجراء ٤٣ ألفاً و٢٥٤ فحصاً طبياً، وتقديم خدمات الكشف بالعيادات الخارجية لـ١٠٨ آلاف و٧٩٩ مواطناً، مشيرة إلى أن هناك ٢٦ وحدة طب أسرة تقدم الخدمة الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى ١٤٤ ألفاً و٣٥٧ ملفاً عائلياً بإجمالي عدد مواطنين بلغ ٤٨٣ ألفاً و٣١ مواطناً بنسبة ٥٢.٥٪ من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.

كما كشفت الدكتورة هالة زايد عن أنه تم توزيع أجهزة «فيد باك سيستم» على الوحدات الصحية والمستشفيات لقياس رضاء المواطن عن الخدمة وتحدث نوعا من التفاعل بين المواطن والمنشأة الطبية التي يلقى الخدمة فيها.

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وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن «الفيد باك سيستم» بمثابة استطلاع رأى يومى عن أداء المنظومة وجميع بياناتها تصب في غرفة العمليات الخاصة بالمنظومة ويتم تحليلها والتعامل معها وتصويب الخطأ وبالتالى تحقيق مقاييس الجودة.

ولفتت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تتضمن إنشاء أول «كول سنتر» لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة، وأنه سيتم تخصيص خط ساخن برقم 15344 ليكون حلقة الوصل بين أطراف المنظومة على مدار الساعة، لافتة إلى أن الاتصالات من خلال رقم الخط الساخن ستكون مجانية للمنتفعين، ويتوافر لدى القائمين عليه جميع البيانات والمعلومات للمنتفعين.

وعقدت الوزيرة اجتماعاً مع ممثلي المستشفيات والإدارات غير المُنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنهم ممثلو مستشفى حميات بورسعيد، حيث ناقشت معهم خطة وآليات العمل خلال الفترة القادمة، لانتقالهم التدريجي للمنظومة الجديدة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنها قامت بعرض مذكرة على دولة رئيس الوزراء بشأن مساواة العاملين بوزارة الصحة بالمنشآت الطبية غير المُنضمة للمنظومة الجديدة ومنها: مستشفى حميات بورسعيد، إدارة الشؤون الوقائية، والحجر الصحي، والعلاج الحر والتراخيص، ومكاتب الصحة، والتفتيش الصيدلي، والتفتيش المالي والإداري.. وغيرها من الإدارات التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، بنظرائهم العاملين بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، من حيث المستحقات المالية وفقاً لمعايير تقييم الأداء، مؤكدةً حرصها على المساواة بين كافة العاملين بالمنظومة الصحية، مشددةً على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة حرص الوزارة على تطوير كافة المنشآت الطبية والخدمات الصحية غير المُنضمة للمنظومة الجديدة، لتصبح على نفس مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة الجديدة وذلك بكافة المحافظات التي سيتم تطبيق المنظومة بها، كما وجهت الوزيرة بميكنة الخدمات الصحية الوقائية، وبرامج صحة البيئة، وكافة الخدمات الصحية التي تقع خارج نطاق الخدمات الصحية التأمينية، بما يساهم في إحداث تناغم بين الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة والخدمات التي يقدمها التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً مع الإدارة الهندسية بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمناقشة وبحث تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

من جانبه، أشار«السبكي» إلى أنه تمت مناقشة إسناد 16 وحدة ومركز رعاية أولية بمحافظة الإسماعيلية للتأهيل لمنظومة التأمين الصحي، باعتبارها إحدى محافظات المرحلة الأولى للتطبيق، موضحا أن الوزيرة شددت على مراعاة كافة معايير الجودة، والالتزام بالأكواد العالمية للبناء، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد».