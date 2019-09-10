شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» رئيسًا لجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور عثمان السيد عبدالعال حسن شعلان رئيساً لجامعة الزقازيق.

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