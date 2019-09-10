شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الموظفين.. تدشين حملة لتنظيف ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن العاملون بميناء الإسكندرية، الثلاثاء، حملة لتنظيف وتجميل شوارع وساحات والمسطح المائي بالميناء الأكبر والأقدم في مصر تحت شعار «يوم في حب الميناء».

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وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الحملة التي تستمر لـ4 أيام تهدف إلى إعادة المظهر الحضاري والرونق لميناء الإسكندرية، موضحا أن الحملة شملت أعمال دهان الأرصفة والعلامات الإرشادية والساحات ورفع المخلفات من المسطح المائي، فضلا عن إصلاح الصرف الصحي ولحام الأسوار الحديدية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن الهيئة دعمت المشاركين في الحملة التي شملت باب 10 حتى منطقة الخدمات البحرية وباب 27، بالفنيين والمعدات اللازمة.

وبدوره، وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الشكر لنقابة العاملين لدورهم في الحملة التي تهدف للنهوض بميناء الإسكندرية والوصول به إلى العالمية.