شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: شفط مياه الصرف ببولاق الدكرور وتركيب أغطية للبالوعات بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى بولاق الدكرور وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات اللازمة لسرعة شفط وكسح المياه من شارع 6 أكتوبر نهاية شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور، بعد تلقى محافظة الجيزة عددا من شكاوى المواطنين بشأن وجود طفوحات صرف صحى بالشارع، ما تسبب صعوبة في حركة المواطنين. وتمكنت الشركة من إزالة المياه، وتمهيد الشوارع أمام حركة المواطنين، وسوف تتم المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تكرار الشكوى.
واستكمالاً لاستجابة محافظة الجيزة لمطالب المواطنين، وجه محافظ الجيزة حى العمرانية بتركيب أغطية لعدد من البالوعات المكشوفة بعدد من الشوارع بعد سرقتها، حفاظا على حياه المواطنين، كما تم توريد وتركيب أغطية مطابقة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية العطف وحدة البليدة بمركز ومدينة العياط.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة: شفط مياه الصرف ببولاق الدكرور وتركيب أغطية للبالوعات بالعمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.