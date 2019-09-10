شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: شفط مياه الصرف ببولاق الدكرور وتركيب أغطية للبالوعات بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى بولاق الدكرور وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات اللازمة لسرعة شفط وكسح المياه من شارع 6 أكتوبر نهاية شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور، بعد تلقى محافظة الجيزة عددا من شكاوى المواطنين بشأن وجود طفوحات صرف صحى بالشارع، ما تسبب صعوبة في حركة المواطنين. وتمكنت الشركة من إزالة المياه، وتمهيد الشوارع أمام حركة المواطنين، وسوف تتم المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تكرار الشكوى.

واستكمالاً لاستجابة محافظة الجيزة لمطالب المواطنين، وجه محافظ الجيزة حى العمرانية بتركيب أغطية لعدد من البالوعات المكشوفة بعدد من الشوارع بعد سرقتها، حفاظا على حياه المواطنين، كما تم توريد وتركيب أغطية مطابقة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية العطف وحدة البليدة بمركز ومدينة العياط.