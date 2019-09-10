شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر مصطفى: تحديث معايير الفنادق خطوة مهمة لرفع كفاءة تنافسية السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، في مؤتمر تحديث معايير تصنيف الفنادق لأول مرة منذ نحو 14 عاما، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وكذلك مؤتمر تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق السياحي، مثمنة الجهود التي تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بالقطاع.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية على هامش مشاركاتها، إن تحديث معايير تصنيف الفنادق هو خطوة مهمة في طريق صناعة السياحة ورفع كفاءتها التنافسية، وإن تطبيق المعايير على أماكن إقامة للسائح مثل الشقق الفندقية والفنادق البيئية والتراثية ومخيمات السفاري، ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائح المرتقب، لاسيما ضوابط سكن العاملين وأثرها الإيجابى على بيئة العمل.

كما أكدت النائبة أن تحديث وتنويع منصات الترويج للمقصد السياحي في ضوء ما تملكه مصر من مزيج فريد وعبقرى وساحر من المنتجات السياحية، سيرفع معدلات الحركة الوافد في ضوء الشراكات ذات الخبرات الدولية، لافتة أن التسويق لصورة مصر الساحرة مسؤولية مجتمعية شاملة، وأن الشباب يملك طاقة مبدعة يستطيع بها أن يقدم أفكارا جاذبة على منصات التواصل، مشددة: «مصر تملك ما هو غير موجود في العالم، وحتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من حجم حركة السياحة العالمية».