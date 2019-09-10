شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يشارك بمؤتمر «الاقتصاد الأزرق ودوره في تحقيق أجندة أفريقيا 2063» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، في المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الأزرق بعنوان «الاقتصاد الأزرق ودوره في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة» بجامعة السويس.

وقال «صقر»، في كلمته، إن «دور الجامعة الحقيقي هو خدمة المجتمع المحلي والدولي، وإن عنوان المؤتمر هام من خلال وجود مقومات للاقتصاد الأزرق بالدول الأفريقية ومنها مصر التي تمتاز بشواطئ بحرية متميزة وعديدة تتوافر فيها كل مقومات التنمية، ولابد من وضع خطط تشمل الدول الأفريقية والعربية لتنمية المصادر المائية والبحرية، والتأكيد على عمل بروتوكول تعاون لجميع الثروات البحرية لجميع الدول الأفريقية».

وقدم المحافظ الشكر لجامعة السويس لتنظيم هذا المؤتمر على أرض السويس لتكون انطلاقة حقيقية للاقتصاد الأزرق، مؤكدا على رئيس جامعة السويس والحضور ومنسقي المؤتمر بضرورة أخذ التوصيات في نهاية المؤتمر وتفعيلها مع الوزارات المعنية والجهات الأفريقية والدولية، وعقد مؤتمر العام المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات هذا المؤتمر.

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وخلال المؤتمر، أكد الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة تبذل قصارى الجهد لخروج هذا الحدث الهام بالصورة المشرفة، لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والاهتمام غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي بالشأن الأفريقي، وما يمثله مفهوم الاقتصاد الأزرق من أهمية قصوى في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.

وأشار «الشرقاوي» إلى أن «عقد مؤتمر الاقتصاد الأزرق في مصر وفي جامعة السويس تحديدًا يعد فرصة عظيمة لجمع كل مجتمع الموارد البحرية والعلوم البحرية والتكنولوجيا للمهتمين، وسوف تزيد من الاستفادة من القارة الأفريقية إلى أقصى حد من خلال التطبيقات المتقدمة ذات الصلة لمراقبة وإدارة وتطوير نظامنا البيئي البحري بشكل مستدام».

من جهته، لفت الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أهمية الاستغلال الأمثل للمصادر البحرية في مصر، مطالبا المراكز البحثية بتسليط الضوء على تنمية المصادر البحرية غير المستغلة رغم تمتع الدول الأفريقية بالعديد من المصادر المائية والبحرية.

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عدد من الجهات المشاركة على المستوى العربي والأفريقي والمصري والمراكز البحثية في هذا المجال بمنحهم درع الجامعة تقديرا لجهودهم في التنمية.