شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 4 أطنان من كابلات وزارة الكهرباء في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الجمالية بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص لحيازتهم قرابة 4 أطنان من الكابلات الكهربائية الخاصة بوزارة الكهرباء وغير مصرح بتداولها أو حيازتها خارج إطارها الشرعى. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية الخاصة بوزارة الكهرباء.

وخرجت حملة بقيادة الرائد احمد شلبي، رئيس لمباحث الجمالية لضبط كلٍ من «سائق، عامل- مقيمان بدائرة المركز» أثناء استقلالهما مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية قيادة الأول ومحمل عليها كمية من كابلات الكهرباء «الخاصة بوزارة الكهرباء وغير مصرح بتداولها» .

وبمواجهتهما قررا بتحصلهما عليها كخردة من مخزن خاص بأحد أشخاص «فنى بشبكة كهرباء دمياط»- مقيم بدائرة المركز، وبإرشادهما عن المخزن الخاص بالأخير، ضُبط بداخله كمية من الكابلات الألمونيوم وزنت قرابة 4 أطنان عبارة عن «أعمدة إنارة- كشك كهرباء- لوحة مفاتيح خاصة بمحول كهرباء- عداد كهرباء مسبوق الدفع مدون عليه اسم أحد الأشخاص- كمية من المهمات غير المستخدمة – عوازل- حوامل- أسلاك كهربائية مغطاه») وجميعها خاصة بوزارة الكهرباء وغير مسموح بتداولها أو حيازتها خارج مخازن وزارة الكهرباء. وبمواجهة الأخير، نفى ما قرره المتهمين وقرر أن المضبوطات عهدته خاصة بالشركة محل عمله ويستخدمها في إصلاح الأعطال. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.