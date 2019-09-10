«الداخلية»: القبض على 16 إخوانيًا متورطين في شبكات تهريب المطلوبين لأوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 16 من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وكذلك لاتهامهم بتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود الوزارة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، فقد رصد قطاع الأمن الوطنى مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسى.

وأضاف البيان: «كشفت المعلومات أبعاد التحرك والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم».

ونجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبدالغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد)، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، وكذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوى خطة تحركهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

«الداخلية» تعلن القبض على 16 إخوانيًا متورطين في شبكات تهريب المطلوبين إلى أوروبا

«الداخلية» تعلن القبض على 16 إخوانيًا متورطين في شبكات تهريب المطلوبين إلى أوروبا

«الداخلية» تعلن القبض على 16 إخوانيًا متورطين في شبكات تهريب المطلوبين إلى أوروبا

«الداخلية» تعلن القبض على 16 إخوانيًا متورطين في شبكات تهريب المطلوبين إلى أوروبا