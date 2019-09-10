شكرا لقرائتكم خبر عن «عقيل» يتهم قطر بإشعال الصراع في الصومال بدعمها الجماعات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ما سماه بـ«تلقي الجماعات الإرهابية دعما ماديا وتكنولوجيا ولوجستيا قويا من الخارج»، ما يؤدي إلى تطور عمليتها الإرهابية وازدياد عدد الضحايا، ما يحقق أهداف بعض دول المنطقة في اشتعال الصراع في الصومال، عقب الانفجار الذي شهدته منطقة بوروني في مقديشو بالصومال، راح ضحيته 4 جنود من بعثة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى إصابة آخرين، والذي تزامن مع الذكرى العشرين لإعلان سيرت لإنشاء الاتحاد الأفريقي في 9 سبتمبر 1999 الذي دعا إلى توحيد الشعوب الأفريقية وإرساء قيم السلام والعدالة والمساواة.

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واتهم «عقيل» قطر بأنها تستهدف إشعال الصراع بشكل مستمر من خلال دعم مختلف جهات الصراع في نفس الوقت، كما أوضح أن استهداف قوات بعثة الاتحاد الأفريقي يعتبر رسالة تحد من الجماعات الإرهابية للاتحاد الأفريقي وحكوماته.

وطالب «عقيل» بوجود آلية إقليمية ودولية لوقف التدخل الخارجي في الصومال والقارة الأفريقية بشكل عام، بالإضافة إلى وقف دعم الجماعات بجميع الأشكال وفي هذه الحالة لن تجد الجماعات ملاذ آمن أو موارد تستطيع من خلالها استمرار العمليات الإرهابية.

يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام هي منسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى بأفريقيا، بالإضافة إلى كونها عضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي ومنسق الفصل الوطني المصري التابع للاتحاد الأفريقي.