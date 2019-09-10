منها أوراق تنظيمية.. ماذا وجدت الداخلية مع خلية "الشبكات السرية" الإرهابية لتهريب الإخوان لتركيا؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط 16 إخوانيًا في خلية "الشبكات السرية"، خططوا لاستهداف أمن الوطن، بمعاونة بعض القيادات الهاربة في تركيا.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن تمكنت من إجهاض تلك المخطط، وضبط 16 عنصرًا من التنظيم، وكذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم.

وكشفت الوزارة عن أسماء العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة في إعداد تلك المخطط، وهم؛ ياسر محمد حلمي زناتي، ومحمود حسين أحمد حسين، وأيمن أحمد عبد الغني حسنين، ومدحت أحمد محمود الحداد.

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ورصد قطاع الأمن الوطني، مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي .

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه التي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .